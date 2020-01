Exclusief voor abonnees Amerikaans bod op KVO, voorzitter Dierckens niet happig 11 januari 2020

00u00 0

KV Oostende heeft een aanbieding van Amerikaanse investeerders op zak. Voorzitter Frank Dierckens nam akte van een bod van 5,5 miljoen euro voor honderd procent van de aandelen. Daarnaast wil de kandidaat ook borg staan voor de openstaande schuld (6 miljoen euro) aan Coucke, met wiens bedrijf Alychlo al gesprekken werden opgestart over de eventuele aankoop van de hoofdtribune. Spilfiguur in deze piste is algemeen directeur Patrick Orlans, met wie Dierckens evenwel niet langer de beste relatie heeft. Ook ondervoorzitter Vanderhaeghen hoopt op deze manier zijn drie procent aandelen te verkopen. Dierckens geeft evenwel de voorkeur aan één van de drie andere pistes die op tafel liggen, waarbij een bedrijf dat diverse voetbalclubs in de portefeuille heeft een meerderheidsparticipatie zou nemen. Zo kan Dierckens voorzitter blijven en waken over de lokale verankering. Aandeelhouder blijven is zijn voornaamste betrachting in dit dossier. En ook op die manier mag de licentie behalen geen probleem vormen. Maar als de potentiële investeerders voor het einde van deze maand niet over de brug komen, dan is Dierckens wellicht genoodzaakt de piste van Orlans - tegen zijn zin - te volgen en de club integraal te verkopen. Wordt vervolgd.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis