Amerikaan verdrinkt tijdens huwelijksaanzoek 23 september 2019

Wat een uniek en origineel idee leek voor een huwelijksaanzoek, is in Tanzania uitgedraaid op een drama. Steven Weber, de verloofde van Kenesha Antoine, verdronk toen hij haar onder water ten huwelijk vroeg. Weber en Antoine, beide Amerikanen, verbleven op het droomeiland Pemba in een hut die zich gedeeltelijk onder het waterniveau bevindt, wat een prachtig zicht gaf op de Indische Oceaan. Op videobeelden is te zien hoe de 39-jarige man met zwembril en zwemvliezen een briefje toont aan een raampje. "Ik kan mijn adem niet lang genoeg inhouden om je te vertellen wat ik allemaal leuk aan je vind. Maar... ik hou er elke dag meer van", schreef hij. Antoine deelde het verhaal vervolgens op Facebook: "Je bent nooit meer uit het diepe water gekomen, dus je kon mijn antwoord nooit horen: Ja! Ja! Een miljoen keer ja. Ik zal onze liefde altijd bij mij dragen." Het is nog niet duidelijk hoe het tragische incident precies kon gebeuren.

