Amerika verbiedt wapen dat in Las Vegas 58 doden maakte 20 december 2018

00u00 0

De Amerikaanse regering heeft dinsdag een verbod uitgevaardigd op 'bump stocks'. Dat zijn hulpstukken waarmee een semi-automatisch wapen legaal kan worden omgevormd tot een automatisch en dus veel sneller kogels kan afvuren. Dergelijk accessoire werd in oktober 2017 ook gebruikt bij de schietpartij in Las Vegas, waarbij 58 mensen werden vermoord. De 500.000 eigenaars moeten het stuk tegen 21 maart inleveren of laten vernietigen.