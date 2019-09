Exclusief voor abonnees Amerika blaast vredesgesprekken met taliban af na aanslag 09 september 2019

De Amerikaanse president Donald Trump heeft een einde gemaakt aan de - tot nog toe geheime - vredesgesprekken met de taliban, omdat bij een aanslag van de taliban in Kaboel een Amerikaans soldaat om het leven is gekomen. Dat liet hij op Twitter weten. Zijn minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, sluit een hervatting van de gesprekken niet uit als de taliban 'van houding veranderen'. Er zou gisteren een ontmoeting plaatsvinden tussen de Amerikaanse onderhandelaars en de talibanleiders. Afzonderlijk daarvan stond ook een gesprek met de president van Afghanistan op de agenda. De ontmoetingen zouden doorgaan in Camp David, een buitenverblijf van de president.

