Exclusief voor abonnees American Football Gronkowski stopt op z'n 29ste 26 maart 2019

00u00 0

"Love you pal." Zo nam NFL-icoon en quarterback Tom Brady afscheid van Rob Gronkowski (29). De tight end van de New England Patriots maakte bekend dat hij een einde maakt aan zijn carrière in het American Football. In februari won hij voor de derde keer de Super Bowl. Gronkowski wordt aanzien als één van de beste tight ends uit de geschiedenis van NFL. (FDZ)