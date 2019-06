Exclusief voor abonnees Amedeo wordt opnieuw papa, Laurent schuift op naar 13de plek 20 juni 2019

Prins Laurent schuift nog maar eens een plaatsje naar achteren in de lijn voor de troonopvolging. Zijn neef Amedeo en diens vrouw Lili verwachten immers een tweede kindje. Laurent wordt daardoor dertiende in de rij voor de troon. Het kind van Amedeo komt meteen op de achtste plaats. De geboorte is voor september. Het koppel, dat in 2014 trouwde, heeft al een dochter, Anna Astrid. Het meisje werd geboren in 2016. (PhG)