Ambulancier met 3,15 promille in bloed pleegt vluchtmisdrijf 14 februari 2018

Een 42-jarige ambulancier heeft 3 maanden rijverbod gekregen voor een ongeval met vluchtmisdrijf. Op 22 februari vorig jaar reed de Oostendenaar om half een 's nachts een hek en twee houten paaltjes aan. Door de klap was zijn rechtervoorband stuk, maar dat weerhield de ambulancier er niet van om door te rijden naar zijn woning. De politie volgde het spoor van de kapotte band en vond de man stomdronken thuis aan. Hij bleek maar liefst 3,15 promille alcohol in z'n bloed te hebben - het equivalent van bijna 20 glazen bier. "Je gaat zelf naar ongevallen en ziet toch wat alcohol in het verkeer kan veroorzaken?", vroeg de politierechter. "Ik ben absoluut geen gewoontedrinker en moet als ambulancier regelmatig een medische controle ondergaan. Dit zal niet meer gebeuren", beloofde de veertiger. Vonnis volgt. (SDVO)

