Ambulancier doodt onderweg patiënten voor de maffia

Een Siciliaanse ambulancemedewerker wordt ervan verdacht patiënten in de ziekenwagen te hebben gedood om een begrafenisonderneming aan werk te helpen. De 42-jarige Italiaan zou tussen 2014 en 2016 zeker drie terminaal zieken in de ambulance aan hun einde hebben geholpen, door hen een dodelijke injectie met lucht te geven. Hij kreeg daarvoor geld van de begrafenisonderneming. De firma stond onder controle van de maffia. Volgens justitie handelde de man uit geldzucht en met "minachting voor menselijk leven en menselijke waarden". Onderzoekers nemen tientallen andere sterfgevallen onder de loep om te zien of er een verband is met de ambulancier.