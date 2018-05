Ambulancier die "steelt voor zijn kinderen" krijgt geen straf 05 mei 2018

00u00 0

Een 49-jarige ambulancier uit Veldegem heeft geen straf gekregen nadat hij vorig jaar een bejaarde patiënte had bestolen. De 80-jarige vrouw merkte na enkele ritten met een privéfirma op dat er geld verdween uit haar portefeuille. In april besloot de politie een val op te zetten. Ze merkten een geldbriefje in de portefeuille van het slachtoffer met een fluorescerend goedje. Toen de handen van de ambulancier oplichtten, werd hij in de boeien geslagen. In totaal bleek de veertiger de patiënte voor 200 à 300 euro bestolen te hebben. Hij verklaarde dat hij het geld nodig had om de studies van z'n kinderen te kunnen betalen. De man werd na de feiten meteen ontslagen bij de firma waar hij werkte. Hij betaalde het gestolen bedrag intussen terug - daarom verleende de rechter hem de gunst van de opschorting van straf. (SDVO)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN