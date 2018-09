Ambulance ramt paal: patiënt zwaargewond 03 september 2018

00u00 0

In Genk is gisternamiddag een ambulance tegen een verlichtingspaal gebotst nadat die werd aangereden door een andere auto. De patiënt in de ziekenwagen, die voor een niet-dringende ingreep onderweg was naar het Maria Ziekenhuis in Overpelt, raakte daarbij zwaargewond. De brandweer was nodig om het slachtoffer uit het voertuig te bevrijden. Uiteindelijk moest de man terug naar het ziekenhuis in Genk worden gebracht. Ook de ambulancier en verpleger aan boord raakten gewond. De bestuurder van de andere wagen bleef ongedeerd. (RTZ)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN