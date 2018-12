Ambulance Brusselse brandweer beschoten 05 december 2018

00u00 0

In hartje Brussel is in de nacht van maandag op dinsdag een ambulance van de brandweer bekogeld. "Plots sprong de ruit van de ziekenwagen uiteen", zegt vakbondsleider Eric Labourdette. Volgens de man zou het gaan om een aanval met een vuurwapen door een bende die de buurt teistert, maar dat werd nog niet bevestigd door de politie. De vakbondsleider eist dat de politiek voor meer bescherming voor de hulpdiensten zorgt. (VRJB)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN