Ambtenarenbonden: "Vandeput kent er niks van" 07 juni 2018

De ambtenarenvakbonden hebben gisteren betoogd tegen de plannen die de regering heeft met het ambtenarenstatuut. Ze wilden van het kabinet van minister van Ambtenarenzaken Vandeput (N-VA) horen of er eigenlijk nog verder onderhandeld wordt over de hervorming van dat statuut. Die ligt momenteel stil om terug te koppelen met de minister, klinkt het op zijn kabinet. De bonden zijn het beu dat ze Vandeput zelf - die ook minister van Defensie is - nooit te zien krijgen op vergaderingen. "Hij kent er ook niks van, hij is meer met vliegtuigen en tanks bezig", aldus Guido Rasschaert van ACOD. De bonden kregen Vandeput gisteren opnieuw niet te zien. Hij is op missie in Mali. (DDW)

HLN