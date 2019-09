Exclusief voor abonnees Ambtenaren mogen niet meer vliegen onder de 500 km 07 september 2019

00u00 0

Vanaf 1 oktober zal het personeel van de Vlaamse overheid niet langer het vliegtuig mogen nemen voor een buitenlandse dienstreis van minder dan 500 kilometer of minder dan zes uur reizen over land. De Vlaamse overheid volgt daarmee het voorbeeld van het Vlaams Parlement om buitenlandse dienstreizen te verduurzamen. Met het vliegtuig naar Parijs, Amsterdam of Londen gaan, zal dus niet langer kunnen. "Tenzij wordt aangetoond dat de verplaatsing met een ander vervoermiddel een onevenredig verlies van tijd of middelen meebrengt, of om andere zwaarwichtige redenen niet opportuun of praktisch uitvoerbaar wordt geacht", luidt het. De ingreep is één van de vele aanpassingen aan het Vlaams personeelsstatuut dat gisteren is goedgekeurd door de Vlaamse regering.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over politiek

overheid