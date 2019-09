Exclusief voor abonnees Ambtenaren moeten maand langer wachten op opslag 04 september 2019

Er volgt geen overschrijding meer van de spilindex dit jaar. Uit de nieuwste prognoses van het Planbureau blijkt dat de gemiddelde jaarinflatie in 2019 zou uitkomen op 1,5%, en in 2020 op 1,4%. In eerdere prognoses was nog sprake van respectievelijk 1,6 en 1,5%. De spilindex zou volgens de nieuwe prognoses pas worden overschreden in januari 2020. Daardoor zullen de sociale uitkeringen in februari en de weddes van het overheidspersoneel in maart met 2% worden opgetrokken. Dat is een maand later dan in eerdere voorspellingen.