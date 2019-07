Exclusief voor abonnees Ambtenaren gaan papier beter sorteren 15 juli 2019

Vlaamse ambtenaren gaan hun kantoorpapier voortaan afzonderlijk inzamelen en krijgen daarom een extra vuilnisbak. In de ene papierbak mag alleen kantoor- en wit schrijfpapier worden gegooid. In de andere bak komt alle andere papier, zoals enveloppen, kranten of reclamebladen. Door het witte papier apart te sorteren, is het mogelijk om het zonder kwaliteitsverlies te recycleren en dus opnieuw te gebruiken als briefpapier. Wanneer je alle papier samen recycleert, kun je er alleen nog karton of toiletpapier van maken.