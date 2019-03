Exclusief voor abonnees Ambtenaar vergeet kinderporno van computer te wissen 27 maart 2019

Een 66-jarige man uit Bredene die in 2015 op pensioen ging na een carrière bij de FOD Mobiliteit in Oostende, was vergeten om kinderpornofoto's van zijn werkcomputer te wissen. Hij kreeg nu acht maanden cel met uitstel en 600 euro boete. De foto's werden in december 2015 door collega's ontdekt, diep verscholen in een speciaal aangemaakte map. De politie werd verwittigd en het bleek vast te staan dat de foto's toebehoorden aan W.V., die net op pensioen was. Er volgende twee huiszoekingen en er werden meer dan 278 dvd's en 100.000 foto's bekeken. Uiteindelijk bleken 284 daarvan kinderpornografisch. De man kreeg daarvoor gisteren een gevangenisstraf van acht maanden met uitstel en 600 euro boete. (JHM)

