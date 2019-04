Exclusief voor abonnees Ambtenaar op vakantie verbrast 211.000 euro met werk-gsm 18 april 2019

Een Nederlandse ambtenaar heeft in drie weken tijd 211.000 euro verbrast toen hij zijn werk-gsm gebruikte op vakantie. De man leende in het buitenland zijn smartphone uit aan familieleden en legde onder meer een hotspot aan, waarmee het hele gezin kon surfen op kosten van het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken, zijn werkgever. Toen dat astronomische bedrag bekend raakte, gingen op het ministerie alle alarmbellen af. De ambtenaar is voorwaardelijk ontslagen: als hij nog eens in de fout gaat, moet hij vertrekken. Ook moet hij twee jaar lang zijn salarisverhoging inleveren. Na onderzoek bleken ook andere ambtenaren gesjoemeld te hebben met hun mobiele data. De schade loopt bij hen op van 628 euro tot 14.000 euro per persoon.

