Ambitieuze wetenschappers zoeken ijs van 1,5 miljoen jaar oud 10 april 2019

Klimaatwetenschappers gaan op zoek naar de oudste ijskern van Antarctica, die 1,5 miljoen jaar geleden gevormd is. De onderzoekers zullen 2,7 km diep boren op een plek op de Zuidpool - waar het gemiddeld -54,5 graden Celsius is - om gegevens te verzamelen over hoe het klimaat er destijds uitzag. Aan het EU-project nemen onderzoekers uit tien Europese landen deel, onder wie de Belgische professor Frank Pattyn (ULB). Eind 2021 zouden de eerste boringen moeten plaatsvinden. Het oudste ijs dat tot nu toe gevonden werd, dateert van 800.000 jaar geleden. (AVA)