Exclusief voor abonnees Ambitie om Warmste Stad te worden 17 augustus 2019

00u00 0

De vier politieke partijen in Oudenburg slaan de handen in elkaar en organiseren een grootschalig evenement rond De Warmste Week, in het weekend van 22 en 23 november. "We willen van Oudenburg de Warmste Stad maken. Met 10.000 inwoners gaan we voor 10.000 euro", zegt tweede schepen Stijn Jonckheere (N-VA). "We dagen inwoners uit om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor lokale goede doelen", zegt Jonckheere nog. Hij roept die lokale goede doelen op om zich te registreren op www.dewarmsteweek.be en dat moet voor 23 augustus gebeuren. "Iedere organisator van een inzamelactie kan zijn actie dan via de website koppelen aan het goede doel naar keuze", aldus de schepen van Cultuur en Lokale Economie.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis