Exclusief voor abonnees Amazon 22 januari 2020

00u00 0

Waar zijn we mee bezig als we een speler als Amazon toelaten op Europees gebied? Ze verkopen tegen inkoopprijs zonder BTW, ze betalen geen belastingen en maken onze economie kapot! Toch die van de kleine handelaar. Terwijl de controleurs hier al op pad zijn om de kleine handelaar te beboeten die nog geen 10 cent voor een plastic zakje vraagt om toch maar een goede service te bieden aan zijn trouwe klant. Intussen zal Amazon al zijn pakjes wel in plastic wikkelen, onze wegen doen dichtslibben en onze schaarse propere lucht bezoedelen met hun bestelwagens. Het wordt tijd dat er beleidsmakers komen met gezond boerenverstand die de geldende handelsakkoorden durven te veranderen.

Naam bekend

Je hebt 22% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis