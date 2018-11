Amazonewoud krimpt snelst in tien jaar 26 november 2018

Het Amazonewoud in Brazilië wordt momenteel aan een hoger tempo ontbost dan de voorbije tien jaar. Volgens de jongste cijfers, gebaseerd op satellietbeelden, verdween tussen augustus 2017 en juli 2018 zowat 7.900 vierkante kilometer regenwoud. Dat is 13,7% meer dan het jaar voordien. De ontboste oppervlakte komt overeen met een gebied dat even groot is als de provincies Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams-Brabant samen.

HLN