Exclusief voor abonnees Amazon ziet af van Auschwitz-kerstbal 03 december 2019

00u00 0

De Amerikaanse webwinkelgigant Amazon ligt onder vuur door de verkoop van Auschwitz-kerstdecoratie. Op de website werden onder meer kerstballen en flessenopeners verkocht, met daarop afbeeldingen van de Poolse concentratiekampen Auschwitz en Birkenau. Daar werden tijdens de Tweede Wereldoorlog meer dan een miljoen mensen om het leven gebracht. Het Auschwitz Memorial noemt de artikelen "verontrustend en respectloos" en deelde op Twitter screenshots van de decoratie van Amazon. Duizenden mensen reageerden op de post en uitten hun afschuw. Enkele uren later al bande de webshop alle Auschwitz-decoratie. "De items werden door derden verkocht via onze site", zegt het Amerikaanse bedrijf. "Ze hielden zich niet aan onze richtlijnen en dus hebben we de items verwijderd."

