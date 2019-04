Exclusief voor abonnees Amazon sart AholdDelhaize met prijsverlaging 03 april 2019

00u00 0

Het aandeel van AholdDelhaize stond gisteren op Euronext onder druk (-1,51%) door de nieuwe prijsverlaging die internetgigant Amazon doorvoert bij zijn Amerikaanse keten Whole Foods. Voor de derde maal in amper twee jaar tijd verlaagt Whole Foods de prijs van honderden producten. In totaal worden 500 producten 20% goedkoper. Voor de leden van Amazon Prime komen daar nog fikse kortingen bovenop in de Whole Foods-winkels, ze krijgen ook dubbel zoveel wekelijkse aanbiedingen en promoties en hun boodschappen worden thuis gratis geleverd. Met de prijsverhoging probeert Whole Foods de perceptie van dure winkelketen te keren. In de VS heerst al een tijdje een prijzenslag, waarin ook Aldi en Lidl zich mengen. Tot dusver heeft AholdDelhaize, met onder meer Food Lion, daarin goed standgehouden en zijn verkoop en marges weten te verbeteren. Maar elk nieuw prijsoffensief dreigt die marge onder druk te zetten.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen