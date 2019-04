Exclusief voor abonnees Amazon luistert mee via luidspreker 12 april 2019

Opgepast als u gesproken instructies geeft aan Echo, de slimme luidspreker van Amazon. De kans bestaat dat alles wat u zegt genoteerd en geanalyseerd wordt. Persbureau Bloomberg sprak met zeven medewerkers van de e-commercegigant. Ze vertellen hoe ze - samen met duizenden collega's, verspreid over kantoren in onder meer de VS, Roemenië, India en Costa Rica - tijdens shifts van negen uur talloze geluidsfragmenten moeten verwerken. Bedoeling is te achterhalen hoe gebruikers bepaalde woorden of namen uitspreken, en zo de spraakherkenning van de Echo te verbeteren. Maar de Amazon-personeelsleden vingen ook allerlei dingen op die niét voor hun oren bestemd waren. Soms waren dat vrij onschuldige zaken, zoals een vrouw die vals zingt onder de douche. Maar twee medewerkers waren ook getuige van een vermoedelijke aanranding. Toen ze dit meldden aan hun oversten, bevalen die hen om niet in te grijpen. Volgens Amazon is er geen vuiltje aan de lucht, omdat de personeelsleden niet weten wie de mensen zijn bij wie ze luistervinken. Overigens kunt u de 'meeluisterfunctie' gewoon uitschakelen via de app.

