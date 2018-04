Amazon is nu meer waard dan Microsoft 28 april 2018

Amazon heeft na een forse koerssprong opnieuw de tweede plaats veroverd in het lijstje met duurste Amerikaanse ondernemingen. De internetreus was gistermiddag 775 miljard dollar waard. Dat is een pak meer dan de 734 miljard dollar van Microsoft, berekende persagentschap Bloomberg. Sommige analisten zijn zelfs overtuigd dat de 1.000 miljard niet meer veraf is. De verklaring voor die koerssprong is te vinden bij een sterk kwartaalrapport. Amazon maakte donderdag nabeurs bekend de voorbije maanden 43% meer omzet gedraaid te hebben, tot ruim 51 miljard euro. De winst ging zelfs dubbel zo hoog, tot 1,6 miljard dollar. Intussen blijft Apple wel de ongeslagen nummer één onder de duurste Amerikaanse bedrijven. De technologiegigant is 820 miljard dollar waard op de beurs. Al is Apple op de terugweg. Vorige maand lag die beurswaarde namelijk nog 10 miljoen dollar hoger.

