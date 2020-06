Amazon haalt in enkele uren 10 miljard dollar op JVG

03 juni 2020

05u00 0 De Krant 10 miljard dollar ophalen? Bij het Amerikaanse online warenhuis Amazon kan dat in enkele uren. De vraag van geldschieters om bij hen langs te komen was zelfs driemaal groter dan het aanbod.

De 10 miljard dollar (omgerekend bijna 9 miljard euro) die Amazon ophaalde, was verdeeld over zes schijven. De eerste schijf betrof een bedrag van 1 miljard dollar, dat het bedrijf al in 2023 wil terugbetalen. De laatste schijf was goed voor 2 miljard dollar en wordt pas in 2060 vereffend. De andere schijven zitten daartussen.

De bedoeling van Amazon was duidelijk: profiteren van het huidige klimaat van lage rentes om de financiële reserves te versterken en de expansieplannen te financieren. Op de lening die al in 2023 moet worden terugbetaald, bedraagt de nominale rente amper 0,40%. De investeerders moesten wel slechts 99.860 dollar betalen voor hun obligatie van 100.000 dollar, waardoor de uiteindelijke kostprijs voor Amazon toch iets hoger uitkomt. Op de lening die tot 2060 loopt, was de rente 2,70% en de inschrijvingsprijs 98,86%.

Broodnodig was het geld evenwel niet. Eind maart had Amazon nog 23,5 miljard dollar aan cash op de rekeningen staan.

Het bedrijf had bovendien de wind mee tijdens de coronapandemie. Doordat heel wat klassieke winkels gesloten waren, steeg de omzet bij het online warenhuis fors en werd meer gebruik gemaakt van de clouddiensten die het eveneens aanbiedt. In het eerste kwartaal zag Amazon zijn verkopen met 26% stijgen tot 75,5 miljard dollar. Voor het tweede kwartaal rekent het op een omzet tussen 75 en 81 miljard dollar.

Extra kosten

Toch waren er ook negatieve aspecten. Om alle bestellingen te kunnen leveren, moest het bedrijf fors aanwerven. In maart kwamen er 100.000 nieuwe arbeidsplaatsen bij. En voor de periode nadien kondigde het bijkomend nog 75.000 nieuwe jobs aan.

Daarnaast investeerde het ook in bescherming van zijn personeel. Zo kocht het 1.000 warmtecamera's en 31.000 thermometers. Ook gaf het zijn Amerikaanse personeel 2 dollar per uur opslag.

In totaal verwacht Amazon dit kwartaal 4 miljard dollar aan kosten te hebben, die verbonden zijn aan Covid-19. Daardoor kan de verwachte winst verdwijnen. Het concern gaat nu uit van een resultaat van 1,5 miljard dollar negatief tot 1,5 miljard dollar positief. Al komt dat misschien wel van pas om te kunnen stellen dat Amazon niet van de pandemie gebruikmaakt om stevige winsten te realiseren. (JVG)