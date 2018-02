Amazon gaat strijd aan met FedEx en UPS 10 februari 2018

Internetwinkel Amazon, gegroeid uit een online boekenshop, gaat een eigen koerierdienst opzetten en wil daarmee de strijd aangaan met gevestigde waarden als UPS en FedEx. De nieuwe dienst gaat Shipping With Amazon of SWA heten. Bedrijven die op Amazon pakjes verkopen, kunnen ervoor kiezen om dat door Amazon zelf thuis te laten afleveren. Volgens 'The Wall Street Journal' krijgt Los Angeles één van de komende weken de primeur, maar later dit jaar zal de dienst naar andere Amerikaanse steden worden uitgebreid. Voorlopig is nog niets bekend over een eventuele start in Europa. Vorige week stapte Amazon ook al in de gezondheidszorg.

