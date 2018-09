Amazon doorbreekt de kaap van 1.000 miljard 05 september 2018

Onlinegigant Amazon is op de beurs in New York door de grens van 1.000 miljard dollar gebroken. Het aandeel werd 2% duurder en werd meer dan 2.050 dollar waard. Na Apple is de e-commercereus de tweede onderneming die de kaap van 1.000 miljard rondt. De iPhone-maker was vorige maand de eerste Amerikaanse beursgenoteerde onderneming die deze mijlpaal bereikte. Amazon is aan een opmerkelijke opmars op de beurs bezig. Vooral de jongste jaren gaat het hard, nu het bedrijf zijn dominantie in zowat alle sectoren van de retail in monsterwinsten begint te vertalen. In de afgelopen twaalf maanden werd het bedrijf meer dan het dubbele waard op de aandelenmarkten. Jarenlang stelde Amazon marktaandeel boven winst. Maar de jongste jaren is die winst ook flink gestegen. In het tweede kwartaal van 2018 steeg hij voor het eerst boven de 2 miljard dollar.

