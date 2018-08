Amazon-baas verdient meer dan 3 miljoen euro per uur 28 augustus 2018

Jeff Bezos is de rijkste man ter wereld. Per uur dikt zijn vermogen met meer dan 3 miljoen euro aan. Dat heeft de website 'Business Insider' berekend. Daarbij werd uitgegaan van het verschil tussen het vermogen van 2017 en 2018, op basis van gegevens van het magazine 'Forbes'. Dat bedrag werd dan gedeeld door het aantal uren in een jaar (8.760). Daaruit blijkt dat drie miljardairs meer dan 1 miljoen euro per uur verdienen. Nummer één is Jeff Bezos, die per uur ruim 4.474.885 dollar (of 3.852.860 euro) verdient. Op twee en drie staan Mark Zuckerberg en Alice Walton, bekend als één van de erfgenamen van supermarktgigant Walmart.

HLN