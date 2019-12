Exclusief voor abonnees Amaya Coppens vrijgelaten in Nicaragua 31 december 2019

Amaya Coppens (25) valt haar moeder blij in de armen, vlak na haar vrijlating gisteren. De studente geneeskunde, die een Belgische vader en een Nicaraguaanse moeder heeft, maakt deel uit van de Studentenbeweging van 19 april. Die neemt het voortouw in het protest tegen de regering van Daniel Ortega. Coppens was in juni al eens vrijgelaten na negen maanden gevangenschap. Op 14 november werd ze samen met een tiental andere mensen opnieuw opgepakt omdat ze water wilden brengen naar een kerk waar familieleden van politieke gevangenen in hongerstaking waren gegaan. Die 'waterdragers' en verscheidene andere politieke gevangenen, 91 in totaal, zijn nu vrijgelaten. De regering spreekt van een bereidheid "om bij te dragen aan nationale verzoening en hereniging van families".

