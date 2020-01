Exclusief voor abonnees Amaya Coppens meest markante Zuid-Amerikaanse persoonlijkheid in 2019 03 januari 2020

De Spaanse kwaliteitskrant 'El Pais' heeft de Belgisch-Nicaraguaanse activiste Amaya Coppens uitgeroepen tot meest markante persoonlijkheid van Zuid-Amerika in 2019. De 25-jarige Coppens geldt als uithangbord van het protest tegen het regime van de Nicaraguaanse president Daniel Ortega. De studente geneeskunde, die een Belgische vader en een Nicaraguaanse moeder heeft, maakt deel uit van de Studentenbeweging van 19 april. Die beweging neemt het voortouw in het protest tegen de regering van Daniel Ortega. Als spilfiguur in het studentenprotest belandde Coppens al herhaaldelijk in de Nicaraguaanse gevangenis. Net voor het jaareinde kwam ze weer vrij na anderhalve maand detentie. "Voor haar moed en vastberadenheid is Amaya Coppens een morele en politieke referentie in Nicaragua", schrijft 'El Pais', de grootste krant van Spanje.

