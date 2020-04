Exclusief voor abonnees Amateurvoetbal denkt na over plan B Seizoensstart '20-'21 28 april 2020

00u00 0

Voetbal Vlaanderen, de federatie voor het Nederlandstalige amateurvoetbal, bespreekt vandaag in een bestuursraad mogelijke scenario's voor de start van het nieuwe seizoen. Volgens de voorzitter van de Franstalige amateurclubs David Delferière zou die niet voor half september of 1 oktober kunnen plaatsvinden. Zijn Vlaamstalige collega-voorzitter Marc Van Craen verduidelijkt: "Dat is hypothetisch, indien de clubs in augustus nog altijd geen groepstrainingen zonder sociale afstand kunnen afwerken. We moeten brainstormen over een plan B. De clubs overstelpen ons met vragen, maar we zijn ook afhankelijk van wat de regering beslist. Als ik de experten hoor, is het zelfs niet onrealistisch dat in het najaar een tweede lockdown kan volgen. Dan moeten we nadenken over een alternatief format." Ook de financiële impact van corona staat op de agenda. (BF)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen