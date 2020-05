Exclusief voor abonnees Amateurs hopen te starten op 5 en 6 september 28 mei 2020

Voetbal Vlaanderen hoopt het seizoen 2020-2021 in de tweede en derde amateurklasse én de provinciale reeksen te kunnen opstarten in het weekend van 5 en 6 september. Die richtdatum werd bevestigd door voorzitter Marc Van Craen aan Belga: "Al blijft het wachten op richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad. We hopen dat daar zo snel mogelijk duidelijkheid over geschept kan worden."