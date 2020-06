Exclusief voor abonnees Amateurreeksen krijgen nieuwe naam 17 juni 2020

00u00 0

De eerste, tweede en derde nationale amateurklasse krijgen vanaf het seizoen 2020-2021 een andere naam. Dat werd beslist door de hoge raad van de KBVB. De eerste nationale amateurklasse zal vanaf komend seizoen 'eerste nationale' heten ('nationale 1' in het Frans). Ook de reeksen daaronder, die opgesplitst zijn per taalregio, krijgen een andere benaming. In Vlaanderen worden dat de tweede en derde afdeling VV, de Franstalige reeksen gaan voortaan division 2 ACFF en division 3 ACFF heten.