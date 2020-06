Exclusief voor abonnees Amateurclubs vangen bot bij BAS 06 juni 2020

00u00 0

"Vordering ongegrond." Dat is de uitspraak van het BAS gisteren naar aanleiding van de klacht die 16 amateurclubs neerlegden tegen de Voetbalbond en haar beslissing om de competitie eind maart stop te zetten. De clubs voerden aan dat de stand op dat moment niet als eindstand kon gelden, maar halen nu dus bakzeil. "De vordering wordt ongegrond verklaard, omdat de beslissing zoals die genomen werd door de KBVB niet kennelijk onredelijk was, zo luidt het", vertelt advocaat Johnny Maesschalck ons. "Het BAS heeft zijn inspiratie voor deze uitspraak in Nederland gehaald, waar ook Cambuur en De Graafschap het stopzetten van de competitie tevergeefs aanvochten."

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen