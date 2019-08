Exclusief voor abonnees Amano (Lokeren) niet speelgerechtigd 03 augustus 2019

Waanzin. Jun Amano, dé spelmaker van Lokeren, waar Glen De Boeck een hele week mee trainde, bleek enkele uren voor de aftrap van de competitie-opener in 1B gisteravond plots niet speelgerechtigd. De Boeck natuurlijk in alle staten, want de Japanse nummer 10 was toch wel één van dé Lokerse toptransfers deze zomer. Nieuwe opdoffer voor Lokeren, dat ook spits Hajric al geblesseerd zag uitvallen. Wie verantwoordelijk is voor deze blunder van formaat moet eerstdaags blijken. Zijn C4 ligt klaar. Amano zelf begreep er alvast niks van en volgde de match dan maar op de tribune.