Amanda Knox is verloofd 19 november 2018

Amanda Knox (31), die in 2015 definitief vrijgesproken werd van doodslag op haar Britse medehuurster in 2007 in het Italiaanse Perugia, is verloofd. De Amerikaanse postte een filmpje op sociale media waarin haar vriend Christopher Robinson haar ten huwelijk vraagt.

