Amallah blinkt uit onder oog van Martínez 19 augustus 2019

Behalve Lestienne had Standard met Selim Amallah nog een andere uitblinker in zijn rangen. Hij bekroonde een sterke wedstrijd met een fraaie goal meteen na de rust. Ook in de vorige wedstrijden toonde de van Moeskroen overgekomen fysiek sterke en technisch vaardige middenvelder zich een meerwaarde. Het 22-jarige Belgische talent uit de jeugdopleiding van Bergen en Anderlecht heeft zich dus snel aan het niveau van Standard aangepast. "Het klopt dat ik snel geïntegreerd ben. Maar ik ben niet verbaasd, omdat ik mijn kwaliteiten ken. Standard speelt ook mooi voetbal. Als je omringd bent met technische spelers als Lestienne, Mpoku en Carcela kan je makkelijker combineren." Amallah zal ook goede punten geoogst hebben bij bondscoach Roberto Martínez, die gisteren een kijkje op Sclessin kwam nemen. "Ah, dat wist ik niet. Maar aan zoiets denk ik niet. Als iemand denkt te moeten komen, zal hij wel komen. Ik probeer zo goed mogelijk mijn best te doen." (BF)

