Exclusief voor abonnees Amallah al geblesseerd 02 juli 2019

00u00 0

Geen Selim Amallah op de middagtraining van Standard. De middenvelder blesseerde zich gisterenochtend in een duel met Raskin - hij ging te hard door wat hem op een uitbrander kwam te staan van Preud'homme. Amallah werd van het veld gedragen met een opgezwollen enkel, kreeg meteen verzorging en volgde de tweede training van de dag op krukken. Ook Laifis moest wat later even naar de kant na een botsing met Kosanovic. Nota bene zijn ploegmaat in de onderlinge wedstrijd. Er werd gisteren twee keer twee uur getraind. In de namiddag werd er afgesloten met een pittige loopoefening. De intensiteit lag hoog.Uche Agbo was koortsig en sloot pas in de tweede sessie aan bij de groep, net als Boljevic (hand). De licht geblesseerde Avenatti - zijn transfer is helemaal afgerond - hield het bij een individuele training. Halilovic kwam gisteravond aan in Kamen. De Kroaat kortte zijn vakantie in na het EK U21 in Italië. (FDZ)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis