Alzheimer 00u00 0

Het stuit mij tegen de borst dat er amper of geen reactie kwam op het artikel 'Dringende nood aan een Kom op tegen Alzheimer' in de krant van vorig weekend. Het taboe is blijkbaar nog niet doorbroken. Als mantelzorger van mijn moeder die dementie heeft, weet ik goed wat deze ziekte inhoudt. Lijdzaam moet je toezien hoe een zelfstandige dierbare evolueert naar een afhankelijk persoon die hulp en aandacht nodig heeft zoals een kind of baby. Dit heeft niet alleen een grote impact op de persoon met dementie zelf, maar op de hele familie. Momenteel is er niets dat de ziekte kan stoppen. Zoals Bart De Strooper het zegt: met de ouder wordende babyboomers komt er een tsunami van mensen met dementie op ons af. Het zijn trouwens niet alleen ouderen die de ziekte ontwikkelen, ook op jonge leeftijd (-65 jaar) kan dementie zich manifesteren. We kunnen de kop niet langer in het zand steken, dus Kom op tegen Alzheimer. Ik ben alvast bereid 5 euro te geven.

Naam en adres bekend

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee