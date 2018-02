Alzheimerpatiënt (89) dreigt uit land te worden gezet 13 februari 2018

Een 89-jarige alzheimerpatiënt uit Kazachstan dreigt ons land te worden uitgezet, hoewel hij al bijna vijf jaar wordt opgevangen door zijn in Brasschaat wonende dochter en kleinzoon. Onlangs oordeelde de Dienst Vreemdelingenzaken dat Nikolay Semenov (foto) beter in een instelling in zijn thuisland kan worden verzorgd. "Onbegrijpelijk", vindt Suzanne Van Rossem, advocate van de familie. "Als er in Kazachstan al plaats zou zijn in een geschikt verzorgingstehuis, zit mijnheer Semenov daar helemaal alleen. Sinds zijn vrouw een paar jaar geleden overleed, heeft hij er geen familie meer. Des te vreemder is dat hij eerst wél mocht blijven." Er zal nu een nieuwe aanvraag worden opgemaakt, met bijkomende medische elementen. "Recent ging de gezondheid van mijn cliënt serieus achteruit", zegt advocate Van Rossem. De Dienst Vreemdelingenzaken geeft geen commentaar op het dossier. (KDC)

