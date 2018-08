Alysée Coucke verkoopt zelfgemaakte juwelen 'T ZIT IN DE GENEN 20 augustus 2018

De appel valt niet ver van de boom ten huize Marc Coucke. Samen met enkele vriendinnetjes heeft Alysée Coucke (11) - de jongste dochter van de Anderlecht-voorzitter - een online winkeltje opgericht waar ze zelfgemaakte juwelen verkoopt. 'Jewelier AMJ' was een idee van dochter Coucke, die al een tijdje juwelen ontwerpt. Positieve reacties op sociale media haalden haar over de brug om de armbandjes, oorbellen, kettingen en voetbandjes ook effectief te verkopen. Soms gebeurt dat op het strand in Knokke-Heist, maar voornamelijk via een website. Gemiddeld krijgen ze zo'n 30 bestellingen per week. "Alles wat we verkopen, ontwerpen en maken we zelf", zegt Alysée in 'Het Nieuwsblad'. Dat is ook de raad die papa Marc z'n dochter gaf. "Hij benadrukt dat we nergens zullen komen als we iets of iemand na-apen. En dat het vooral belangrijk is dingen te maken die we zelf mooi vinden. Want iets maken wat iedereen mooi vindt, is toch onmogelijk."

