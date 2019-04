Exclusief voor abonnees Alweer zwaar ongeval met voetgangster 03 april 2019

Twee dagen nadat de 30-jarige Dariana Palcau in Koekelberg van het zebrapad gemaaid werd en overleed, is opnieuw een zwaar ongeval met een voetgangster gebeurd in Brussel. Op het IJzerplein, 2 km van het ongeval van zondag, belandde een jonge vrouw onder een bestelwagen. Ze werd met zware verwondingen afgevoerd, maar is intussen buiten levensgevaar. De exacte omstandigheden worden nog onderzocht, maar uit de eerste vaststellingen blijkt dat het slachtoffer een rood licht negeerde toen ze overstak. De bestelwagen had groen en kon de aanrijding niet meer vermijden. (RDK)