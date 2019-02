Alweer suikerbonen in Pairi Daiza OLIFANTJE GEBOREN 28 februari 2019

00u00 0

De kraamkliniek van Pairi Daiza is alweer een bedje rijker: dinsdagavond rond 18.45 uur werd in het olifantenverblijf een kalfje geboren. Het meisje is de dochter van de Aziatische olifant Aye Chan May. Het is al de derde keer dat in Pairi Daiza een olifantje gezond en wel ter wereld komt. Voor de 23-jarige moeder is het ook al haar derde kalf. De papa is de 18-jarige stier Po Chin, die sinds 2010 in het dierenpark woont. Volgens Tim Bouts, hoofddierenarts en zoölogisch directeur van Pairi Daiza, is de bevalling erg snel gegaan: "Om halfzeven zijn onze teams in het olifantenverblijf aangekomen, waar May de eerste tekenen van een nakende geboorte vertoonde. Een paar minuten later al is het kalfje ter wereld gekomen. Dit is één van de snelste geboortes die ik hier ooit heb meegemaakt." Het kalfje heeft voorlopig nog geen naam. Daarover mag het publiek binnenkort beslissen, via een poll met mogelijkheden die de verzorgers hebben gekozen. (BCL)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN