Alweer sterft zwarte Amerikaan bij confrontatie met agenten 15 juni 2020

00u00 0

In de Amerikaanse stad Atlanta (Georgia) is afgelopen weekend weer een zwarte man omgekomen door politiekogels. De agenten waren opgeroepen voor een bestuurder die in slaap gevallen was aan de drive-in van een fastfoodrestaurant, waardoor de andere klanten niet bediend konden worden. De 27-jarige Rayshard Brooks bleek te veel gedronken te hebben en verzette zich tijdens zijn arrestatie. Eén van de twee agenten gebruikte een stroomstootwapen. Brooks kon dat grijpen en ermee wegrennen, maar vervolgens draaide hij zich om en schoot ermee in de richting van de politie. Eén van de agenten vuurde daarop drie kogels af. Brooks overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Het hoofd van de politie van Atlanta is opgestapt. Protest tegen de dood van de twintiger ontaardde in rellen, waarbij het fastfoodrestaurant in brand werd gestoken.

