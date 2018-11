Alweer rijverbod voor El Ghanassy 29 november 2018

Al meer dan 15 veroordelingen heeft hij al opgelopen voor de politierechtbank, maar toch blijven de zaken tegen profvoetballer Yassine El Ghanassy (28) komen. Gisterochtend stond hij in Brugge terecht voor een snelheidsovertreding in Pittem. Op 1 juli vorig jaar werd de ex-speler van onder meer KV Oostende en KAA Gent met zijn Porsche Carrera 911 geflitst met 102 km/u waar hij 70 mocht. Hij bleek nog steeds geen theoretisch en praktisch rijexamen te hebben afgelegd, wat hem was opgelegd bij een eerdere veroordeling.

