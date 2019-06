Exclusief voor abonnees Alweer relletje met verkozene van Vlaams Belang 08 juni 2019

Een nieuwe dag, een nieuw relletje met een Vlaams Belang-verkozene. Gisteren lag Nathalie Dewulf uit Izegem onder vuur omdat ze exact één week voor de verkiezingen vier "gegronde redenen" postte waarom E.T. beter is dan een Marokkaan: "Hij kwam alleen, hij had al een fiets, hij leerde onze taal en hij wou terug naar huis." Dewulf, die op 26 mei tot Kamerlid werd verkozen, excuseert zich nu voor die 'flauwe mop'. Een uitleg die voor de partijtop volstaat.

