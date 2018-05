Alweer problemen met verkeersboetes 26 mei 2018

Opnieuw zijn er problemen met het nieuwe systeem dat verkeersboetes automatisch moet innen. Nadat eerder zo'n 100.000 brieven werden verstuurd zonder rekeningnummer of betaaldatum, kregen duizenden Belgen deze week een boete in de bus met een erg krappe of verlopen deadline. Bij Justitie moeten ze toegeven dat er alweer sprake is van kinderziektes. "Daarom zijn nu bijkomende controles ingebouwd om fouten te vermijden." De telefoon van het callcenter staat roodgloeiend: honderden burgers vragen zich af of ze een hogere boete moeten vrezen omdat ze niet tijdig hebben betaald. Justitie sust: "De overtreder krijgt eerst een herinnering. Die is gratis, en ook het bedrag van de boete blijft gelijk."