Alweer poederbrief, nu bij PS 15 januari 2020

De poederbrieven blijven maar toestromen bij politici. Gisteren was het hoofdkantoor van de PS in Brussel aan de beurt. Een medewerker opende de enveloppe en kwam in contact met het poeder. De Civiele Bescherming werd verwittigd en nam de enveloppe mee. De medewerker kon na ontsmetting weer aan de slag gaan. De voorbije week kwamen al 26 poederbrieven aan op kabinetten van ministers in Brussel en Namen. Tot nu toe bevatten ze telkens meel. Of ze allemaal van dezelfde afzender komen, wordt nog onderzocht.