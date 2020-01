Exclusief voor abonnees Alweer plofkraak, alweer een waardeloze buit 15 januari 2020

Bij een filiaal van bpost in het Vlaams-Brabantse Zaventem is in de nacht van maandag op dinsdag een plofkraak gepleegd. Op camerabeelden zouden minstens twee daders te zien zijn die de bankautomaat opbliezen. Met hoeveel geld ze aan de haal gingen, wordt niet gezegd. Wel zeker is dat het geld waardeloos is. "Want alle inktcassettes in de automaten gingen af", zegt woordvoerster Barbara Van Speybroeck. Plofkraken bleken vorig jaar een geliefkoosde manier om bankautomaten te overvallen - in totaal waren er 22 pogingen. Vaak moesten de daders het echter stellen met geld dat besmeurd was. Er zal bekeken worden of de overval in Zaventem gelinkt is aan de kraakgolf van vorig jaar. Het is wel de eerste keer dat daders toeslaan in Vlaams-Brabant. Tot nu toe werden vooral de Limburgse en Antwerpse grensstreken getroffen.

